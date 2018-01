Partidos começam as negociações "otimistas"

Foram três horas dedicadas a "questões técnicas" mais do que propriamente ao conteúdo. Martin Schulz, o líder do SPD, esclareceu, no final do encontro, que não eram esperadas decisões, mas que a tarde correu bem.

Depois das eleições legislativas de setembro, e do falhanço da coligação Jamaica, o futuro da Alemanha pode começar a decidir-se já a partir deste domingo. Definida a agenda, é dia 7 que os três partidos: CDU, CSU e SPD começam a discutir os pontos que podem dar origem a uma coligação. São esperados encontros diários preliminares e uma conclusão na próxima sexta-feira. Só depois podem começar, caso os três partidos assim o entendam, as reuniões para a formação de uma coligação. Um longo processo que pode ser ainda mais longo.

Martin Kessler destaca uma preocupação da CSU que pode atrasar o processo, "o problema é que os democratas-cristãos da Baviera querem reduzir os benefícios sociais dados aos refugiados e o partido de Angela Merkel, a CDU, recusa-se a fazer isso". O editor de política do "Rheinische Post" acrescenta que o tema está a levantar muitos problemas "e pode mesmo prejudicar as negociações na tentativa de formação de uma coligação".

A próxima reunião entre a CDU, o SPD e a CSU está marcada para domingo.