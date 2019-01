Passaporte de Portugal é um dos mais poderosos do mundo

A agência Henley & Partners classifica os diversos países na facilidade de entrada num país sem a necessidade de um visto aprovado. Portugal ocupa atualmente o sexto lugar do ranking , que dá entrada a 185 países sem ser necessário um visto, juntamente com a Suíça, Áustria, Holanda, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Portugal já ocupou a segunda posição em 2008, tendo na altura acesso a 156 países, posição que era partilhada com a Finlândia e a Irlanda. Era apenas ultrapassado pelo Dinamarca que tinha entrada em 157 países.

Existe também uma série de combinações de passaportes que permitem viajar pelo mundo sem necessitar de um visto aprovado. Uma delas envolve os passaportes do Azerbaijão, República do Congo, Maldivas, Singapura, Síria, Turquia, Turquemenistão, Uganda, Estados Unidos da América, Vanuatu, Afeganistão, Mali, Angola e Coreia do Norte.