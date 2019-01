"PCP e BE vão a votos, mas defendem ditaduras"

Numa altura em que Portugal se juntou aos vários países da União Europeia num ultimato a Nicolás Maduro, o eurodeputado Nuno Melo é crítico em relação ao Governo, no geral, e ao PCP e ao Bloco de Esquerda, em particular.

Sobre o Executivo, o eurodeputado do CDS afirma que atuou tarde. Já quanto ao PCP e BE, as críticas são mais duras. No Fórum TSF desta segunda-feira, Nuno Melo considera que "defendem um regime ditatorial, o que significa que, se pudessem, em Portugal, não teriam qualquer problema em conviver ou até promover um regime assim". Algo que o eurodeputado diz ser "muito expressivo, pois são partidos que têm deputados e que vão a votos".

Eurodeputado Nuno Melo acusa PCP e BE de irem a votos mas "defenderem ditaduras"

Ultimato "é a única posição aceitável"

Do lado do PS, silêncio em relação ao PCP e ao BE, mas não em relação à posição assumida por Portugal. "O ultimato é a única posição aceitável" e está alinhada com as posições da Europa, refere o socialista Francisco Assis.

"A Europa não está agora a descobrir a tragédia venezuelana. Ao longo dos anos, tomou várias posições nesse sentido." Só nesta legislatura, sublinha, o Parlamento Europeu aprovou, por larga maioria, seis resoluções em relação ao regime de Nicolás Maduro: "Apelou ao respeito pelas regras democráticas, com a plena consciência de que não estavam a ser cumpridas. De resolução para resolução, o tom foi-se tornando cada vez mais duro e exigente."

Eurodeputado Francisco Assis defende que "ultimato é a única posição aceitável"

Já o eurodeputado do PSD Paulo Rangel olha para a crise de outro ângulo. "Já não estamos perante uma situação de regime ou de mudança de regime. Estamos perante uma emergência humanitária, com questões que têm a ver com um fluxo de refugiados, no mínimo, de três milhões. Na Europa foi o que foi com o movimento de um milhão de pessoas. Agora, estamos a falar num movimento de três milhões", enfatiza, lembrando como o problema afeta imensos portugueses ou lusodescendentes no país.

Eurodeputado Paulo Rangel alerta para o fluxo de refugiados devido à crise na Venezuela

Caracas acordou com "calma tensa"

Esta segunda-feira, Caracas acordou com "uma calma tensa", segundo Fernando Campos, um português a viver na capital venezuelana, mas pode ser por pouco tempo. Há receios de "uma nova guerra fria", desabafou à TSF, acrescentando: "Pode acontecer uma radicalização da parte do Nicolás Maduro e isso traz consequências que são imprevisíveis."

Fernando Campos, português residente na Venezuela, descreve situação no país e teme "nova guerra fria"

Para já, aguarda-se que expire o prazo de oito dias dado a Nicolás Maduro para que convoque eleições.

"Se assim não suceder, a União Europeia reconhecerá o autoproclamado Presidente da República, que é o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e que é, neste momento, o único órgão de soberania venezuelano que dispõe da devida legitimidade democrática. Esta Assembleia Nacional, esta sim, foi eleita em condições de participação livre e democrática dos cidadãos venezuelanos", remata Francisco Assis.