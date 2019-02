Dez mortos no centro de estágio do Flamengo. Incêndio atingiu camaratas onde dormiam jovens

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras três ficaram feridas, uma delas em estado grave, esta sexta-feira, no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro.

O fogo destruiu as instalações onde dormiam atletas do clube que tinham entre 14 e 17 anos, afirmou o tenente-coronel Douglas Henaut, em declarações à Globo . Ainda não é conhecida a identidade das vítimas mortais, mas sabe-se que os feridos são um adolescente com 14 anos e outros dois com 15 anos. Todos os feridos foram transportados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

Os bombeiros foram acionados por volta das 5h00 (hora local). As chamas foram controladas cerca de uma horas e meia depois. O edifício do clube de futebol brasileiro ficou parcialmente destruído.

O centro de estágios em causa é frequentemente utilizado pela equipa de futebol profissional do Flamengo e pelas camadas jovens.

Segundo a Globo, trata-se de um dos maiores centros de treino do mundo e um dos mais modernos da América Latina, contando com um cinco campos de futebol, alojamentos, ginásio e um parque aquático.