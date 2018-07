Pelo menos 11 mortos e 20 desaparecidos em naufrágio no Congo

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 20 desapareceram devido ao naufrágio de uma embarcação, na noite de quarta-feira, no rio Congo, no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo).

"Tratou-se de um barco que transportava 107 pessoas no total, de acordo com nossos serviços de informação. Felizmente, setenta conseguiram salvar-se ao nadar até ao outro lado do rio após o acidente", disse o assessor do governo provincial Eky Nkoy.

"Onze pessoas morreram e os seus corpos foram recuperados e cerca de 20, infelizmente, ainda não foram encontradas", acrescentou Nkoy, sem esclarecer as causas do naufrágio.

A sobrecarga está, muitas vezes, na origem deste tipo de naufrágio, de acordo com o governo provincial.

Eky Nkoy explicou que os naufrágios são frequentes nesta província da República Democrática do Congo devido à violação das regras de navegação.

O naufrágio de navios é frequente na RDCongo, onde as autoridades trabalham para regular o setor, mas ainda abundam embarcações improvisadas que transportam passageiros sem oferecer garantias de segurança.