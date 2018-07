Um barco que transportava 160 migrantes naufragou, esta quarta-feira, ao largo do norte do Chipre. Há registo de pelo menos 16 mortos.

Segundo a CNN da Turquia, 101 migrantes já resgatados, mas há ainda cerca de 30 pessoas desaparecidas.

As autoridades costeiras do Chipre e da Turquia continuam as buscas e operações de salvamento.