Vinte mortos e 12 feridos em incêndio num autocarro no Peru

Pelo menos 20 pessoas morreram e 12 ficaram feridas na noite de domingo no incêndio de um autocarro que ocorreu num terminal em Lima, capital do Peru, informaram os as autoridades.

"O incêndio matou pelo menos 20 pessoas", disse o chefe dos bombeiros, Lewis Mejia, à agência de notícias France-Presse.

De acordo com os dados preliminares, o incêndio foi causado por um falha elétrica na traseira do autocarro, que estava prestes a deixar o terminal de Fiori, na parte norte de Lima, com destino a Chiclayo, no norte do Peru.