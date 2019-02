Pelo menos 28 mortos em naufrágio nas Bahamas

As autoridades das Bahamas divulgaram que 28 pessoas morreram e 17 ficaram sob custódia da polícia na sequência do naufrágio de uma embarcação de migrantes haitianos, alegadamente envolvida em tráfico humano.

O suboficial da Força Real da Defesa das Bahamas, Jonathan Rolle, adiantou que os moradores da ilha de Ábaco encontraram quatro corpos e 15 pessoas nas águas costeiras do país no passado sábado.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos e as autoridades das Bahamas lançaram uma operação de buscas que, no final do dia deste domingo, se saldou em 28 mortos dentro e à volta da embarcação afundada. O total de pessoas resgatadas subiu para 17.

Rolle adiantou que parece tratar-se de uma embarcação americana envolvida no tráfico de pessoas, mas não avançou mais detalhes sobre o assunto.

Desde o início deste ano, as autoridades das Bahamas já detiveram pelo menos 300 haitianos em quatro incidentes de tráfico.