Pelo menos 48 mortos em ataques suicidas na Síria

Pelo menos 48 pessoas morreram na quarta-feira na sequência de uma série de ataques suicidas do grupo extremista do Estado Islâmico (EI) na província de Soueida, no sul da Síria, informou uma organização não-governamental.

O EI foi o responsável pelos ataques que também causaram dezenas de feridos, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), citado pela agência de notícias France-Presse.

A província de Soueida é controlada pelo regime sírio de Bashar al-Assad.

O conflito na Síria começou em 2011 e tem registado o envolvimento de países estrangeiros e grupos extremistas num território cada vez mais fragmentado.

O conflito já matou mais de 350 mil pessoas e causou milhões de deslocados e refugiados.