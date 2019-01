Pelo menos 65 mortos em ataque no Afeganistão

As autoridades afegãs subiram para 65 o número de mortos do ataque do grupo extremista islâmico Talibã a uma base militar e centro de treinos no leste do Afeganistão na segunda-feira, a maioria militares.

"Tiramos 65 corpos dos escombros", disse o vice-chefe do Conselho Provincial de Wardak, Mohammad Sardar Bakhyari, à agência noticiosa AFP.

Um membro do conselho da província de Maidan Wardak, Khawanin Sultani, disse à agência de notícias Associated Press que um bombista suicida do grupo Talibã dirigiu um veículo até ao prédio principal, causando a explosão. Depois disso, quatro outros atacantes participaram num tiroteio com as tropas afegãs, mas foram abatidos.

Desde o fim da missão da NATO, em janeiro de 2015, o Governo afegão vem perdendo terreno para os talibãs e controla 56% do país, segundo dados da Inspeção Especial para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR) do Congresso dos Estados Unidos.

Notícia atualizada às 8h32