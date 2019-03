Naufrágio de ferry faz pelo menos 54 mortos e 28 desaparecidos no Iraque

Pelo menos 54 pessoas morreram e 28 estão desaparecidas após o naufrágio de um ferry no rio Tigre, na cidade iraquiana de Mossul, quando muitas famílias celebravam a festa do Noruz, segundo um responsável do Ministério do Interior iraquiano.

"A Proteção Civil já contou 54 mortos no naufrágio desse barco, que transportava famílias e crianças para um complexo turístico em Mossul", declarou este responsável ministerial, sob condição de anonimato.

Segundo o funcionário, "28 pessoas ainda estão desaparecidas".

"O barco afundou-se porque havia muitos passageiros a bordo, mais de uma centena", disse à agência de notícias AFP um responsável dos serviços de segurança que está em Mossul.

Segundo esta fonte, homens, mulheres e crianças estavam a cruzar o rio para chegar aos parques onde as famílias tradicionalmente fazem piqueniques pelo Noruz, que é a celebração do Ano Novo no calendário persa.

Depois das fortes chuvas dos últimos dias, as autoridades abriram as eclusas para aliviar a pressão na grande represa de Mossul. Foram emitidos avisos ao público, alertando que as margens do rio Tigre seriam mais perigosas com níveis mais altos de água.

Este alto nível de água também desempenhou um papel neste naufrágio, disse o responsável em Mossul.