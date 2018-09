Colisão de autocarro nas Astúrias faz 5 mortos e 15 feridos

Pelo menos cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas na sequência da colisão de um autocarro da empresa rodoviária Alsa contra um pilar de cimento de um viaduto em obras na estrada de circunvalação de Avilés.

Fontes da emergência médica referiram à agência noticiosa Efe que cinco dos feridos se encontram em estado crítico, dois no hospital universitário das Astúrias UHUCA), em Oviedo, outros dois no San Agustín, de Avilés, e um no centro hospitalar Cabueñes, em Gijón.

Quatro pessoas morreram na colisão e uma quinta vítima não resistiu aos ferimentos quando era transportada de ambulância para um centro hospitalar.

O condutor encontra-se entre os feridos e, segundo diversas fontes, sofreu diversas amputações.

A frente do autocarro, que efetuava o percurso entre Cudillero e Gijón, ficou totalmente enfaixada no pilar de cimento na sequência da colisão que ocorreu às 13.40 locais (12:40 em Lisboa), e cujas causas ainda se desconhecem.

Este ponto da variante tem velocidade limitada devido às obras destinadas a fornecer novos acessos ao Parque empresarial Principado das Astúrias e à margem direita do Porto de Avilés, onde também foram colocados separadores de plástico que o autocarro arrastou até colidir com o pilar.

Em março de 2016, na Catalunha (nordeste), um acidente de autocarro provocou a morte de 13 estudantes estrangeiros.