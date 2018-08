Ataques do Boko Haram fazem pelo menos 10 mortos na Nigéria

Pelo menos dez pessoas foram mortas em dois ataques do Boko Haram durante o fim de semana no nordeste da Nigéria, país alvo da violência do grupo 'jihadista', anunciaram fontes locais.

No sábado à noite, membros do grupo terrorista chegaram em camiões à localidade de Mairari, no Estado de Borno, e começaram a disparar e a lançar granadas.

"No meio do caos, os homens do Boko Haram apanharam seis homens e degolaram-nos", afirmou à agência France-Presse Babakura Kolo, responsável de uma milícia civil que luta ao lado do exército nigeriano contra o grupo extremista.

Habitantes confirmaram o número de mortos e afirmaram que os polícias colocados na localidade nada fizeram para impedir o ataque.

Segundo outro testemunho, na noite de sexta-feira quatro agricultores foram mortos, também degolados, na periferia da capital do Estado de Borno, Maiduguri.

O Presidente nigeriano, que se recandidata nas eleições de fevereiro de 2019, foi eleito sob a promessa de erradicar o grupo 'jihadista' que já provocou mais de 20.000 mortos e milhões de deslocados desde 2009.

Em meados de agosto, centenas de militares manifestaram-se em Maiduguri, recusando ser destacados para zonas instáveis e sob ameaça do Boko Haram.