Pelo menos 8 mortos em incêndio em Sochi

Pelo menos oito pessoas morreram e outras três ficaram feridas com queimaduras graves num incêndio ocorrido, esta segunda-feira, num albergue na cidade russa de Sochi, no Mar Negro, disseram as autoridades locais.

"Todas as vítimas são trabalhadores supostamente procedentes de países da Comunidade de Estados Independentes (CEI)", refere uma nota da autarquia de Sochi, cidade onde, há cerca de um mês, se encontrava a seleção portuguesa de futebol, durante o Mundial 2018.

Até ao momento desconhecem-se as causas do incêndio que destruiu uma área de 300 metros quadrados.

De acordo com o Departamento Regional de Emergência mais de 90 bombeiros estiveram envolvidos no combate às chamas.