Pelo menos quatro pessoas morreram num tiroteio no Canadá

Um tiroteio na cidade de Fredericton, no leste do Canadá, fez, pelo menos, quatro mortos, informou a polícia local, esta sexta-feira. As autoridades já detiveram um suspeito. Entre as vítimas estão dois agentes da polícia de Fredericton.

A polícia de Fredericton anunciou numa publicação no Twitter que o incidente resultou em várias mortes e aconselhou a população a manter-se longe da zona.

Segundo conta a cadeia de televisão britânica BBC , um repórter de uma televisão desta província canadiana relatou que por volta das 11h00, hora local, foram ouvidos disparos, mas ainda não é certo o motivo que desencadeou o tiroteio.

Entretanto, a polícia local informou que já deteve um suspeito, mas vai manter a área interdita e sob vigilância.

Em 2014, outro tiroteio, em New Brunswick, no Canadá, levou à morte de três polícias.

Na altura, o incidente foi considerado um dos piores do género no Canadá, onde as leis de armas são mais rigorosas do que nos Estados Unidos e os ataques à polícia são raros.

Em julho deste ano, um homem armado, matou duas pessoas e feriu 13, numa rua movimentada de Toronto.



Na quinta-feira, Ontário, uma das províncias do Canadá, prometeu mais dinheiro para a polícia e para manter os suspeitos atrás das grades, enquanto aguardam julgamento por acusações de crimes armados.