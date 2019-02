Queda de helicóptero faz seis mortos no Nepal. Ministro está entre as vítimas

Pelo menos seis pessoas morreram, esta quarta-feira, na queda de um helicóptero no leste do Nepal, segundo fontes oficiais da agência noticiosa Efe.

PUB

Entre as vítimas do acidente encontra-se Rabindra Adhikari, o ministro do Turismo e Aviação Civil do Nepal. Adhikari ocupava o cargo desde março de 2018, depois de o partido Comunista do Nepal ter ganho as eleições legislativas.

Rabindra Adhikari, de 39 anos, era ministro do Turismo e Aviação Civil do Nepal Foto: DR

"Há seis mortes confirmadas", indicou Pratab Babu Tiwari, porta-voz do aeroporto internacional de Tribhuvan, na zona onde ocorreu o acidente e onde nas últimas horas foram registadas condições meteorológicas adversas.

Segundo Sarbendra Khanal, inspetor-geral da polícia do Nepal, o acidente aconteceu na área de Pathibhara, no distrito de Taplejung.