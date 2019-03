Pentágono transfere mil milhões para construção de muro entre EUA e México

O Departamento de Defesa disponibilizou mil milhões de dólares (884 milhões de euros) para a construção do muro na fronteira sul dos Estados Unidos. Estes são os primeiros fundos ao abrigo da emergência nacional declarada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para contornar o Congresso e construir a barreira prometida durante a campanha eleitoral.

Em comunicado, o Pentágono informa que o secretário de Defesa dos EUA, Patrick Shanahan, "autorizou o comandante do corpo de engenheiros do Exército a planear e executar a construção de 'vedações pedestres' com 92 quilómetros de extensão e seis metros de altura". A verba destina-se também à construção de uma estrada e instalação de iluminação ao longo da linha de fronteira.

A declaração cita uma lei federal que "dá ao Departamento de Defesa a autoridade para construir estradas, cercas e instalar iluminação para bloquear corredores de tráfico de droga nas fronteiras internacionais dos Estados Unidos em apoio a atividades antidroga".

Decisão contestada

Senadores democratas acusam o Pentágono de não ter tido o consentimento das "comissões apropriadas" antes de notificar o Congresso da transferência de fundos. "Opomo-nos fortemente à transferência de fundos sem a aprovação da comissão de Defesa do Congresso, o que viola as disposições legais", escreveram os senadores em carta enviada a Shanahan, relata a CNN .

Donald Trump declarou, em fevereiro, o estado de emergência, alegando razões de segurança, para conseguir canalizar fundos orçamentais para a construção do muro ao longo da fronteira com o México, uma das bandeiras de campanha eleitoral, em 2016.

Os democratas classificaram a declaração como inconstitucional e o Senado, controlado pelos democratas, aprovou uma resolução para revogar a emergência. No entanto, Trump vetou a resolução.

Para anular a emergência nacional é necessária uma maioria de dois terços em ambas as câmaras, o que, segundo vários analistas, é pouco provável.

