Pequeno Yulen ainda não foi resgatado do poço onde caiu

As equipas de resgate espanholas não poupam esforços para encontrar o menino de dois anos, que este domingo à tarde caiu num poço com mais de 100 metros de profundidade, junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, Espanha.

Extrair a terra, cavar um segundo poço paralelo ou cavar a céu aberto são as três hipóteses que os mais de 100 bombeiros envolvidos nas operações têm para encontrar o pequeno Yulen, segundo avança o "El Pais".

O primeiro rasto da criança surgiu esta segunda-feira de manhã: um saco com guloseimas que o menino levava consigo, quando se precipitou no buraco durante um passeio com os pais.

A operação de resgate em curso é complexa, uma vez que a criança caiu num local muito estreito, destinado à para prospeção de água, com apenas 20 centímetros de diâmetro.

Para já, desconhece-se o estado em que se encontra o menor.

É a segunda vez, em menos de dois anos, que os pais de Yulen vivem uma tragédia. Em 2017, perderam um filho de apenas três anos, devido ao síndrome de morte súbita, enquanto passeavam numa praia da região.