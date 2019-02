Petrobras com lucros pela primeira vez nos últimos quatro anos

A Petrobras apresentou um lucro líquido em 2018 de 25,779 biliões de reais (6,41 mil milhões de euros), o primeiro resultado positivo da companhia nos últimos quatro anos.

Desde 2011 que a petrolífera brasileira não registava lucros tão altos. Os resultados de 2018 foram influenciados pela melhoria do lucro operacional e pela redução das despesas e do endividamento da empresa, além da renegociação de dívidas para com o setor financeiro.

Outros fatores que contribuíram para o lucro da Petrobras foram o aumento de 31% nos preços do barril tipo Brent, a desvalorização do real face ao dólar, a redução em 1,1 biliões de reais (258 milhões de euros) de juros pagos e a regularização de um crédito de 5,3 biliões de reais (1.243 milhões de euros) à Eletrobras.

"A performance da Petrobras, em 2018, foi indiscutivelmente a melhor em muitos anos, o que inclui a obtenção de alguns recordes históricos, envolvendo o fluxo de caixa livre (dinheiro disponível numa empresa depois de todos os gastos terem sido pagos) e Ebitda ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), e a interrupção de quatro anos seguidos de prejuízos", afirmou o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, citado na página na internet da empresa.



O lucro operacional da petrolífera brasileira, ou seja, o lucro antes dos juros e impostos, foi de 62,957 mil milhões de reais (cerca de 14,84 mil milhões de euros) em 2018, uma subida de 77% em comparação com o ano anterior.



A diminuição dos lucros em anos anteriores deveu-se ao facto de a Petrobras estar envolvida na operação "Lava Jato", incluindo em processos judiciais nos Estados Unidos da América, além de ter aderido a programas de regularização fiscal, segundo a imprensa brasileira.



"Lava Jato" é a designação dada à vasta operação que investigou desvios milionários que ocorreram durante quase uma década na empresa estatal Petrobras e que levou à prisão de empresários e políticos, entre eles o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva (2003-2011).