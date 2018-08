Um poderoso furacão está a caminho do arquipélago norte-americano do Havai, no Oceano Pacífico. Os meteorologistas já alertaram que o furacão Lane pode ser "o maior de sempre a atingir" aquele território.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos prevê "fortes chuvas torrenciais" e ventos "potencialmente devastadores" nas próximas horas. "O olho do furacão Lane vai passar de forma muito perigosa perto das ilhas de quinta a sábado", explicaram os especialistas em comunicado divulgada esta quarta-feira.

A mais poderosa tempestade a atingir o arquipélago, localizado no Pacífico, registou-se em setembro de 1992, provocando seis vítimas mortais e danos em mais de 14 mil habitações.

De acordo com a CNN, os furacões raramente atingem o Havai. Desde 1959, foram apenas registados dois furacões e duas tempestades tropicais.

Na "Big Island", a população depara-se há três meses com outro fenómeno preocupante: a erupção do vulcão Kilauea.

Entretanto, o Presidente Donald Trump, deixou conselhos à população através de uma mensagem partilhada no Twitter.