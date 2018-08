Polícia alemã procura três suspeitos de agredirem emigrante

A polícia alemã está à procura de três homens suspeitos de terem agredido com violência um migrante de 20 anos. Tudo aconteceu quarta-feira à noite, na cidade de Wismar, na antiga Alemanha de Leste. O migrante foi alvo de insultos racistas. Dois dos atacantes agrediram o jovem na cara, enquanto um terceiro usou uma barra de ferro, para o atingir nas costelas e nos ombros, antes de lhe darem pontapés.

A polícia adianta que o migrante ficou com o nariz partido e ferimentos no tronco e no rosto. O crime está a ser investigado como crime de ódio.

O incidente acontece poucos dias depois dos violentos protestos em Chemnitz , uma cidade também no Leste da Alemanha. Os confrontos envolveram extremistas de Direita e de Esquerda. Em Chemnitz, a polícia teve de usar canhões de água para conter os manifestantes. Várias pessoas ficaram feridas.