Milhares de estudantes saem à rua em Argel. Polícia reprime com gás lacrimogéneo

Uma manifestação em Argel juntou, esta terça-feira, milhares de estudantes em protesto contra a nomeação do presidente do Conselho da Nação da Argélia, Abdelkader Bensalah, como Presidente interino, obrigando a polícia a usar gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

Abdelkader Bensalah vai ocupar interinamente a presidência durante 90 dias, na sequência de uma reunião do Parlamento argelino, realizada uma semana após a demissão do Presidente Abdelaziz Bouteflika.

A decisão respeita a Constituição, mas não responde àquilo que os argelinos têm contestado massivamente em manifestações onde reclamam a queda do conjunto do "sistema" Bouteflika, em que Bensalah se inclui.

Milhares de estudantes decidiram reunir-se no centro de Argel para contestar a nomeação, ao que a polícia respondeu fazendo uso de gás lacrimogéneo para dispersar as pessoas, relatou um jornalista da agência de notícias AFP, presente no local.

De acordo com a Associated Press, a polícia também usou canhões de água e bastões para afastar a multidão da avenida central.

Esta foi a primeira vez em sete semanas que a polícia teve de usar este tipo de medidas para dispersar uma manifestação de estudantes na capital argelina.

O país tem registado, desde 22 de fevereiro, uma série de manifestações sem precedentes, na sequência da saída de Abdelaziz Bouteflika, em 02 de abril, após vinte anos de liderança.

Os 90 dias de presidência interina de Abdelkader Bensalah servirão para preparar a realizar eleições, às quais Bensalah não se poderá candidatar.

Presidente do Conselho da Nação há quase 17 anos, Abdelkader Bensalah, de 77 anos, é considerado um produto do regime argelino e um fiel seguidor de Abdelaziz Bouteflika.