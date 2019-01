Polícia espanhola faz mais de 80 detenções, incluindo 28 tenistas profissionais

A Guarda Civil Espanhola procedeu à detenção de 83 pessoas, entre as quais estão 28 tenistas profissionais. A Europol adiantou que as detenções surgem depois de uma investigação a um esquema de manipulação de resultados perpetrada por uma organização criminosa arménia, segundo a agência Reuters.

Foram emitidos onze mandados de busca, durante os quais foram apreendidos 167 mil euros em dinheiro, armas de fogo, cartões de crédito, cinco veículos de luxo, mais de 50 aparelhos eletrónicos e documentos relacionados com o caso. Foram ainda congeladas 42 contas bancárias.

A agência Reuters afirma que um dos 28 tenistas detidos participou no último torneio do US Open, mas a identidade do mesmo ainda não foi revelada.