Polícias pontapeiam manifestante durante protesto dos coletes amarelos. Investigação aberta

As autoridades francesas anunciaram a abertura de uma investigação após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostra oito polícias a espancarem um homem, durante a manifestação dos coletes amarelos, no passado sábado, em Paris.

O caso está agora nas mãos da Inspeção-Geral da Polícia Nacional francesa, que vai investigar a "violência por pessoas que detêm autoridade pública", lê-se numa nota procuradoria de Paris.

Oui, cette vidéo dans laquelle des CRS se sont "défoulés" à plusieurs sur un homme n'est pas un Fake. Cela s'est passé Samedi à 19h26, au 49 rue de Berri.https://t.co/SE38mJWeNcpic.twitter.com/JCT5jasJda - Sam (@Sam_Arrive_Pas) 3 de dezembro de 2018

O advogado da vítima, citado pela agência France Presse, explica que o homem "tem mais de vinte golpes na cara", depois de ter sido pontapeado por oito membros das forças de segurança.

O vídeo, amplamente partilhado nas redes sociais em França, tornou-se viral na internet, contabilizando milhões de visualizações.

No passado sábado, mais de 130 pessoas ficaram feridas em violentos protestos ocorridos em Paris, que provocaram também 412 detenções de ativistas do movimento "coletes amarelos", com a polícia a recorrer a canhões de água e gás lacrimogéneo para conter os protestos.

A autarca de Paris, Anne Hidalgo, estima que os danos causados durante os protestos na capital francesa ascendem a "três ou quatro milhões de euros", apenas contabilizando o mobiliário urbano.

Esta estimativa, ainda provisória, não inclui os danos causados no comércio ou no Arco do Triunfo, com a autarca a lembrar ainda as dezenas de viaturas que foram queimadas e os danos em edifícios.