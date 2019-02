A lusodescendente que treina mulheres candidatas a eleições nos EUA

No ano em que o Congresso norte-americano atingiu o recorde de 127 eleitas, a política lusodescendente Sofia Pereira tem em curso um plano de treino para aumentar o número de mulheres candidatas a cargos públicos.

Reeleita em 2018 para o conselho da cidade de Arcata, no norte da Califórnia, Sofia Pereira já treinou cerca de 100 mulheres, focando-se "nos primeiros estágios de planeamento" e apoio na candidatura, "porque é uma jornada extenuante e ter alguém que serve como conselheiro e está focado no seu sucesso individual é muito importante", disse à Lusa a autarca californiana.

Depois de trabalhar com a organização She Should Run, que se dedica a apoiar candidaturas no feminino, a lusodescendente está agora a fazer 'coaching' individual.

A iniciativa foi desencadeada pelas eleições presidenciais de 2016 e a vitória de Donald Trump contra Hillary Clinton, momento que constituiu "um ponto de viragem" para a autarca de 31 anos.

"Trabalho com políticas públicas há muitos anos e quando vi as eleições de 2016 pensei: como é que podemos garantir que estamos a dar poder às mulheres para se envolverem no processo político?", explicou a responsável.

Além da She Should Run, há outras organizações a fazerem "este trabalho muito importante de trazer as mulheres para o processo político", adiantou Sofia Pereira, nomeando a Emerge California e a The Women's Campaign School na Universidade de Yale, onde a própria se graduou em 2014.

"Um aspeto crítico é perceber que tipo de cargo fará mais sentido para a mulher, tendo em conta o estado da sua carreira e o impacto que quer ter na sua comunidade", afirmou, referindo que treina candidatas para todo o tipo de cargos, desde distritos escolares e conselhos de cidade a distritos de gestão de água e conservação.

"Há muito provavelmente um cargo por aí que assenta bem com base na experiência e conhecimento que a mulher tem", disse.

Na cidade de Arcata, o cargo de 'mayor' é escolhido entre os membros do conselho, sendo que Sofia Pereira ocupou a posição em 2018 com decisão por unanimidade dos outros membros.

O treino de mulheres candidatas é "um compromisso pessoal" da autarca, "independentemente" das suas ambições políticas, com o objetivo de "garantir que estamos a trazer outras mulheres para este processo".

O seu percurso político começou com trabalho em campanhas "para ajudar a eleger pessoas em quem acreditava", evoluindo depois para a ambição de "servir como responsável eleita" e na sua comunidade e "ser capaz de trabalhar em todas as diferentes questões com uma visão abrangente".

Em Arcata, cidade onde a média de idades da população é mais baixa que no resto da Califórnia devido à importância da Universidade Estadual de Humboldt, uma das prioridades de Sofia Pereira é trabalhar no "desenvolvimento de habitação com preços acessíveis" para combater o aumento do número de pessoas sem-abrigo.

"Há uma crise de habitação em toda a Califórnia e nesta cidade universitária sentimos o problema", afirmou, explicando que há "estudantes universitários que dormem no carro ou acampam nos bosques".

Outro ponto importante para a autarca da cidade costeira é a subida do nível do mar, um problema que exige planeamento "para que dentro de 30 ou 40 anos tenham sido tomadas as decisões certas".