Polónia fiscaliza todos os Escape Rooms do país após morte de cinco adolescentes

A Polónia está a fiscalizar todos os Escape Rooms do país, depois da morte de cinco raparigas adolescentes num incêndio num destes espaços de diversão, na última sexta-feira em Koszalin.

A operação a nível nacional arrancou na segunda-feira e já determinou o encerramento de 26 destes espaços, devido a debilidades de segurança.

Foram inspecionados 325 Escape Rooms e detetadas mais de mil violações, cerca de 400 relacionadas com saídas de emergência.

As cinco raparigas de 15 anos estavam trancadas numa pequena sala sem janelas, não muito maior do que um armário - com apenas sete metros quadrados. Só juntando as pistas e desvendado o puzzle conseguiriam sair.

São as regras deste tipo de jogos, populares na Polónia mas também em Portugal. Acontece que o espaço em que as jovens morreram se tratava de uma casa privada convertida em Escape Room e falhava as precauções de segurança mais básicas. Não tinha uma saída de emergência, plano de evacuação, nem qualquer sistema preparado para lidar com um incidente.

As janelas foram cobertas com pladur e a casa nunca foi inspecionada antes de abrir portas ao público. O fogo foi provocado por uma fuga num cilindro cheio de gás butano e propano usado no sistema de aquecimento.

As vítimas foram encontradas quando os bombeiros apagaram o incêndio, que começou pelas 17h00 locais (menos uma hora em Lisboa).

Os vizinhos contam que ouviram Julia, Karolina, Amelia, Malgorzata e Wiktoria gritar. A última ainda conseguiu ligar ao pai quando o quarto se encheu de fumo, mas só conseguiu dizer uma palavra: "ajuda".



Um dos funcionários do espaço foi hospitalizado com queimaduras. Ainda terá tentado cortar o gás quando sentiu o cheiro mas as chamas barraram-lhe o caminho para resgatar as jovens.

Outro homem, Milosz S., de 28 anos, responsável pelo espaço, foi detido, acusado de homicídio involuntário por causar deliberadamente um risco de incêndio", disse o procurador Ryszard Gasiorowski, citado pelo The New York Times.

O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki fala de uma tragédia sem precedentes no país e o presidente da Câmara de Koszalin, Piotr Jedlinski, decretou o próximo domingo como dia de luto municipal.