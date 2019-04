"Porque têm tanto medo de Lula Livre?"

No dia em que passa um ano desde que está preso, o antigo presidente do Brasil escreve um artigo de opinião no jornal Folha de São Paulo , onde questiona porque não o libertam ao mesmo tempo que faz criticas aos opositores começando por Bolsonaro.

Para Lula da Silva, Jair Bolsonaro é um presidente incapaz, eleito de forma ilegal e que envergonha o Brasil.

No artigo, o antigo presidente do Brasil diz que foi condenado numa farsa judicial pelo atual ministro da Justiça, Sèrgio Moro, para impedir que fosse candidato e eleito à primeira volta nas eleições de outubro.

Entre acusações à justiça, Lula da Silva insiste que é inocente e alega que o processo Lava Jato foi um golpe político da oposição.

O antigo presidente garante estar de consciência tranquila e lamenta que o Brasil esteja à beira do colapso fiscal.

Apesar de indignado, Lula diz que mantém a esperança num julgamento justo e lança a pergunta: "Por que têm tanto medo de Lula livre, se já alcançaram o objetivo de impedir a minha eleição?".

A resposta vem logo a seguir. Diz o antigo presidente que o Governo de Bolsonaro tem medo que o povo se organize para lutar pelos ideais do PT.

Este domingo, apoiantes de Lula da Silva prometem ocupar a cidade de Curitiba, onde Lula cumpre 12 anos de prisão por corrupção no caso Lava Jato.

Autocarros oriundos de vários pontos do país, com militantes do Partido dos Trabalhadores (PT), vão concentrar-se junto à cadeia.

Estão previstos discursos políticos, concertos musicais e até uma cerimónia religiosa para pedir a libertação de Lula da Silva.

Ao todo há manifestações em 19 cidades do Brasil mas também nos Estados Unidos e na Europa, incluindo Lisboa e Coimbra.