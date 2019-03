Portugal com representação de alto nível permanente na Beira

O secretário de Estado da Proteção Civil parte, na noite do próximo domingo, para a Beira, onde vai substituir o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Em declarações à TSF, José Artur Neves comentou as críticas feitas por alguns portugueses à falta de resposta dos serviços consulares. O secretário de Estado da Proteção Civil.

"Percebe-se toda a angústia de muitos dos que estão inseridos onde tudo falta. Como tal, este trabalho e essa reação dos portugueses também tem que se compreender à luz das dificuldades de todos. É importante perceber que o Governo português está a fazer tudo para ajudar, não só os moçambicanos mas também a comunidade portuguesa, com a presença de um representante do Governo ao mais alto nível", explica.

Para já, será mantida a presença portuguesa ao mais alto nível: "Já foi determinado pelo senhor primeiro-ministro que esta presença vai manter-se continuamente, com substituições. Agora irei eu, a seguir provavelmente um representante do ministério da Defesa, depois do ministério da Saúde. O que for necessário para termos sempre presente uma representação política no sentido de podermos coordenar, ao mais alto nível, esta grande tarefa de Proteção Civil".

Para ajudar na angariação de fundos para Moçambique para as associações que prestam assistência às vítimas do Idai, vários artistas vão atuar no Teatro Capitólio, em Lisboa, no dia 2 de abril. O espetáculo será transmitido em direto pela RTP.