Portugal e Angola são como um casal. Depois das "turras" andam aos "beijinhos"

A relação entre Portugal e Angola é tal qual a de um casal: ora "às turras", ora aos beijinhos. Agora parece que estamos numa "fase de beijinhos", considera Luaty Beirão.

No terceiro dia da visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola , o músico e ativista político lembra que ainda há meses havia um conflito diplomático entre os dois países, mas a relação é forte o suficiente para não ceder a "irritantes".

"Há uma dependência mútua" entre Portugal e Angola, diz Luaty Beirão à TSF.

Em entrevista para o programa da TSF, Zona Mestiça , o ativista político acredita ainda que as dívidas a Portugal vão ser regularizadas, ainda que Angola esteja numa condição financeira complicada.

Para Luaty Beirão, parte dos problemas tem origem em marcas na História que precisam de ser trabalhadas para melhorar a relação entre os dois países.

Colonização ou descobrimentos? "É preciso harmonizar a linguagem e fazer mais do que discursos", defende.

Luaty Beirão traça ainda o retrato de um país que diz estar lentamente a melhorar e diz-se surpreendido com a governação de João Lourenço.

João Lourenço chegou ao poder de forma ilegítima, mas está a dar passos que nenhum outro candidato ousaria dar.

Ressalvando que continua a defender que as eleições não foram legítimas - "houve batota" - Luaty Beirão considera que nenhum outro candidato iria tão longe.

"A legitimidade dele [de João Lourenço] advém do reconhecimento popular pelas ações que esta a levar a cabo e não de ter sido sufragado. Mas eu não contava que ele fosse fazer as coisas que ele está a fazer."

Luaty Beirão lembra, por outro lado, que há muito a fazer por Angola - "o estômago das pessoas continua a clamar por comida em condições", uma afirmação meio metafórica, meia real num país onde metade da população está abaixo do limiar da pobreza, mas João Lourenço começou um caminho.

"Seria insensato e até infantil negar esses sinais só porque temos de ser do contra".

É preciso não esquecer que "não é só uma atitude positiva e uma palavra de ordem que vai mudar as palavras que estão enraizadas de muitos anos a fazer as coisas com desvios e chico-espertices. Isso não se transforma do dia para a noite."

Pode ouvir a entrevista a Luaty Beirão na íntegra este domingo, depois da meia noite, no programa Zona Mestiça .