Portugal pode ser eliminado do programa de isenção de vistos dos EUA

Em 2016, cerca de 4 mil portugueses entraram nos Estados Unidos da América (EUA), através do programa Waiver, e não saíram do país no prazo previsto pela lei, segundo dados do Departamento de Estado norte-americano, que expõem a violação das regras por parte dos viajantes portugueses.

O jornalista Miguel Videira explica as possíveis consequências do incumprimento das regras por parte dos portugueses

Dos 165 mil portugueses que visitaram os Estados Unidos em 2016, ao abrigo do programa de isenção de vistos, 2,5% permaneceram no país por mais de 90 dias, tempo máximo permitido. As regras do "Visa Waiver Program" estabelecem um limite de 2%, por país, para os cidadãos que incumprem na determinação de abandonar o território no prazo previsto, os tais 90 dias.

Não se sabe, para já, que consequências podem advir deste incumprimento. No passado, houve países, como a Argentina, que foram banidos deste programa que permite a entrada de cidadãos em território norte-americano para negócios ou turismo sem ser necessário requerer visto.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, contactado pela agência Lusa, referiu que não é possível especular nesta altura quanto a futuras decisões.

Portugal fica desde já obrigado a realizar campanhas para informar os cidadãos das regras do programa e o que poderá resultar da violação das normas.

Também ouvida pela agência de notícias, a diretora do centro de assistência aos imigrantes de New Bedford, acredita que Portugal pode mesmo ser "removido" do Visa Waiver Program. Helena Hughes acrescenta que nas últimas semanas sete portugueses foram detidos por permanência ilegal no país (chegaram ao abrigo deste programa), mas admite que o número de casos pode ser bastante superior.

Além de Portugal, também a Grécia, a Hungria e São Marino arriscam-se a perder a possibilidade de entrar nos EUA, sem visto.

O Departamento de Estado norte-americano reafirma que é preciso garantir a segurança para os viajantes e para os EUA.