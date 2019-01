Português que vai investigar morte de Kashoggi destaca "sensibilidade" do caso

Há um português na equipa de peritos internacionais que vai investigar a morte do jornalista saudita Jamal Kashoggi.

Antigo presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e um dos mais conceituados especialistas forenses do mundo, Duarte Nuno Vieira considerou "normal" o convite.

Duarte Nuno Vieira conta à TSF que mantém uma colaboração regular com o comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas e já participou em mais de 40 missões internacionais em países dos cinco continentes.

"É sempre agradável sermos convidados para participar em coisas que nos tocam", assume, entrevistado por Cristina Lai Men.

Apesar do mediatismo do caso, em termos técnicos a missão de investigar o assassínio de Jamal Kashoggi não é menos relevante do que outras em que participou.

Os casos investigados pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos são sempre casos de grande "sensibilidade e repercussão", diz o especialista.

A equipa de investigação internacional que atuará sob a égide da ONU é composta ainda pela francesa Agnes Callamard, relatora Especial das Nações Unidas para as Execuções Arbitrárias, Sumárias e Extrajudiciais, e pela advogada britânica baronesa Helena Kennedy.

No dia 2 de setembro, Jamal Khashoggi ​​​​entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul e nunca mais voltou a ser visto. Mal entrou no edifício, o jornalista foi estrangulado e seu corpo desmembrado.

Depois de durante 18 dias ter garantido que Khashoggi saíra vivo do consulado, a Arábia Saudita acabou por admitir que o jornalista foi morto nas instalações do consulado saudita em Istambul, mas alega que a morte foi acidental.

A justiça da Arábia Saudita indiciou 11 pessoas pela morte de Khashoggi e anunciou, na semana passada, que pedirá a pena de morte para cinco delas. A Turquia pediu à Arábia Saudita a extradição dos suspeitos.