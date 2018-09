Prefeito acusado de assédio na cidade de "Não-me-Toque"

A polícia civil do Brasil está a investigar a denúncia de duas funcionárias públicas que acusam o prefeito da cidade de assédio sexual. Para basear a denúncia, uma delas gravou em vídeo o autarca a mencionar, na mesma frase, um novo cargo na prefeitura para ela e em visita ao seu apartamento para tratarem do assunto.

Enfim: será, se for provado, mais um caso, triste, de assédio sexual - acontece em todo o lado.

Mas no Brasil acontece de um jeito diferente - mesmo o triste ou vergonhoso tem uma pitada de humor, quase sempre involuntário, talvez o melhor humor de todos.

Ora, tanto Armando Carlos Roos, o prefeito em causa, como as denunciantes, como o delegado Gerri Adriani Mendes, como o procurador do Ministério Público e como o advogado de defesa do autarca moram numa cidade chamada Não-Me-Toque, assim mesmo com hífenes como que a reforçar.

Um assédio sexual na cidade Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do Brasil.

Por inúmeros motivos lamento este episódio", escreveu em nota o prefeito enquanto aguarda conclusão do inquérito. E diz mais: "Manifestando que todas as minhas ações sempre foram pautadas pelo respeito e pela obediência às leis, às autoridades e sobretudo à comunidade não-me-toquense".

