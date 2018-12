Presentes para oferecer a "amigos fascistas"

"As pessoas compram-nas como presentes, talvez para oferecer a amigos fascistas", disse um lojista sobre as garrafas de vinho que estava a vender, em Itália. Nos rótulos, fotografias de Adolf Hitler, Joseph Stalin e Benito Mussolini.

Em Roma é fácil encontrar memorabilia fascista e nazi nas lojas. Há quem diga que o consumo deste tipo de artigos está a crescer com a emergência de novos movimentos populistas, mas os comerciantes falam sobretudo em "nostalgia".

Conta o The Guardian que o calendário de Mussolini tem muita saída. É vendido nos quiosques de jornais desde o início dos anos 1990 e o para 2019 já está à venda por 9.90 euros.

O calendário com imagens do Il Duce é impresso pela Gamma 3000, que todos os anos põe à venda 10 mil edições. A procura aumentou este ano, assegura o empresário Renato Circi, dono da empresa.

E não, diz, não é só um fenómeno nostálgico. "Há cada vez mais jovens entre os novos fãs" de Mussolini.

"Somos uma casa que serve as exigências do mercado", nota Renato Circi. Também vende calendários com gatinhos ou com o Papa Francisco.