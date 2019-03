"O Exército salvou-nos." Planalto distribui vídeo em defesa do golpe militar de 1964

O Palácio do Planalto, sede do gabinete presidencial do Brasil, distribuiu hoje, através da aplicação Whatsapp, um vídeo em defesa do golpe militar de 1964, que deu origem à ditadura no país.

PUB

O vídeo, com quase dois minutos de duração, conta com a narração de um homem que afirma: "O Exército salvou-nos. Não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia comum como o de hoje, um 31 de março. Não dá para mudar a história".

A narrativa do vídeo assemelha-se ao discurso adotado pelo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de que o país não viveu uma ditadura entre 1964 e 1985, mas sim um "regime com autoridade".

"Era um tempo de medo e ameaças, ameaças daquilo que os comunistas faziam (...) prendiam e matavam os seus próprios compatriotas. (...) Foi aí que, invocado por jornais, rádios, televisões e, principalmente, pelo povo na rua, povo de verdade (...) o Brasil lembrou-se que possuía um Exército Nacional e apelou a ele. Foi só aí que a escuridão, graças a Deus, foi passando, passando, e fez-se luz", diz o narrador do vídeo.

O jornal Estadão falou com o Palácio do Planalto que confirmou ter divulgado o vídeo, porém, declarou que não se iria pronunciar sobre o assunto.

O vídeo foi ainda partilhado na rede social Twitter pelo deputado federal e filho do Presidente, Eduardo Bolsonaro.

"Num dia como o de hoje o Brasil foi libertado. Obrigado militares de 64! Duvida? Pergunte aos seus pais ou avós que viveram aquela época como foi", escreveu Eduardo Bolsonaro.

Durante este domingo, manifestantes saíram às ruas de vários estados brasileiros para se manifestarem contra e a favor da ditadura no país, de que se assinalam hoje 55 anos.

Cerca de 400 pessoas protestaram nas ruas da capital, Brasília, contra a decisão do Presidente Jair Bolsonaro de celebrar a data, informou à Lusa a Polícia Militar.

LER MAIS:

- Bolsonaro queria celebrações, mas no Brasil houve protesto contra a ditadura

- Bolsonaro quer comemorar data do golpe militar de 1964

- "Uns probleminhas." Bolsonaro reafirma que não houve ditadura militar no Brasil