Presidente brasileiro considera "lamentável" o ataque ao candidato Bolsonaro

O presidente brasileiro, Michel Temer, classificou esta quinta-feira como "triste" e "lamentável" o ataque ao candidato às eleições presidenciais Jair Bolsonaro (PSL) durante uma iniciativa de campanha em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais.

"Se Deus quiser, o candidato Bolsonaro ficará bem, temos a certeza de que não haverá nada mais grave, esperamos que não haja nada mais grave", afirmou o chefe de Estado brasileiro à plataforma noticiosa "G1".

Michel Temer considerou que a situação revela algo que a sociedade tem de se consciencializar, a intolerância.

"É intolerável que as pessoas falseiem dados durante a campanha eleitoral, é intolerável que nós vivamos num estado democrático de direito em que não haja possibilidade de uma campanha tranquila, de uma campanha em que as pessoas vão e apresentem os seus projetos", declarou Temer durante uma cerimónia no Palácio do Planalto.

O Presidente do Brasil disse ainda esperar que a situação "sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão a fazer campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia, é a derivação do chamado estado de direito".

"Nós não temos estado de direito se houver intolerância. E intolerância muitas e muitas vezes deriva exata a precisamente da falta de cumprimento da Lei, de falta de cumprimento da Constituição brasileira", salientou.