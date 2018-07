Presidente do FMI preocupada com guerra comercial aberta pelos Estados Unidos

A diretora do fundo monetário internacional, Christine Lagarde, está preocupada com o impacto da guerra comercial desencadeada pelos Estados Unidos.

Na abertura da reunião do G20, em Buenos Aires, Christine Lagarde fez contas e estima que estes conflitos comerciais podem causar "no pior dos casos" uma quebra de "0,5 pontos do PIB mundial".

A administração Trump assumiu uma política protecionista: começou por impor tarifas à importação de aço e alumínio, está em conflito com a União europeia e ameaça agora impor tarifas a todos os produtos importados da China.

A diretora do FMI acredita que esta guerra vai resultar na destruição de empregos e atrasar o crescimento mundial.