Presidente do Irão diz que inimigos não toleram "êxito" do país

"O nosso progresso para eles é intolerável, o nosso êxito no mundo da política perante os Estados Unidos e o regime sionista [referência a Israel] foi intolerável para eles", afirmou esta segunda-feira Hasan Rohani, numa reunião com os líderes das comissões parlamentares do país, difundida pela agência de notícias local.

Pelo menos 10 pessoas foram mortas durante os protestos no Irão nos últimos dias e as forças de segurança do Estado conseguiram impedir que "manifestantes armados" tomassem de assalto esquadras de polícia e bases militares.

O Irão tinha avisado domingo que os manifestantes "pagarão o preço" pelos protestos, depois de uma nova noite de manifestações contra o poder no país, onde duas pessoas foram mortas e dezenas de outras foram detidas.