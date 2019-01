Serviços secretos detêm presidente do parlamento venezuelano e libertam-no pouco depois

O presidente do parlamento venezuelano e líder da oposição foi detido pelos serviços secretos da Venezuela (Serviço Secreto Bolivariano de Informações - Sebin) e libertado pouco tempo depois.

Juan Guaidó dirigia-se a uma reunião política fora de Caracas quando foi travado pelas autoridades. A denúncia da detenção foi feita pela mulher do líder da oposição, Fabiana Rosales, através do Twitter. "Denuncio: Sebin detém Juan Guaidó", escreveu na rede social.

Denunció

SEBIN DETIENE A JUAN GUAIDÓ - Fabiana Rosales (@FabiiRosales) 13 de janeiro de 2019

Também no Twitter oficial de Juan Guaidó surgiu uma mensagem a confirmar a mesma informação, mas dando conta de que o presidente da Assembleia Nacional venezuelana estaria desaparecido.

#DENUNCIA

Alertamos al mundo y al país que hoy #13Ene un comando del SEBIN interceptó al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela @jguaido y desconocemos su paradero. - Juan Guaidó (@jguaido) 13 de janeiro de 2019

Cerca de uma hora depois, e de acordo com a Reuters que cita fontes oficiais, Juan Guaidó foi libertado. A informação viria a ser confirmada algumas horas depois pela mulher.

"Agradeço todas as reações imeditadas de apoio face a esta violação cometida pela ditadura dos direitos do meu marido. Já estou com ele e vamos à reunião pública", escreveu Fabiana Rosales no Twitter.

O líder da oposição disse, na passada sexta-feira, que estava disposto a assumir a Presidência da Venezuela, numa altura em que o parlamento considerou que o segundo mandato de Nicolás Maduro é ilegítimo.