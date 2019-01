Fim do ataque ao hotel no Quénia. Presidente anuncia que terroristas foram eliminados

O presidente queniano, Uhuru Kenyatta, confirmou, esta manhã, o fim da operação de segurança e garantiu que todos os atacantes foram eliminados.

De acordo com a agência Reuters, foram ouvidos tiros e explosões durante a última noite e esta manhã - uma informação que contraria as declarações inciais do ministro do Interior do Quénia, que deu a zona como controlada ainda durante o dia de ontem.

A jornalista Sara de Melo Rocha faz o ponto da situação da resposta ao ataque a um hotel em Nairóbi, no Quénia

O ataque começou durante a tarde desta terça-feira. Um bombista suicida fez-se explodir num banco próximo do complexo de luxo, na capital do Quénia. A detonação fez explodir três outros veículos no parque de estacionamento do complexo.

De seguida, ouviu-se uma nova explosão à entrada do hotel. Testemunhas no local relataram que quatro homens fortemente armados com armas kalashnikov e bombas chegaram ao hotel e atiraram sobre as pessoas de forma indiscriminada.

Muitas pessoas ficaram feridas e barricadas durante mais de 10 horas no complexo, que engloba um hotel e um edifício de escritórios. As vítimas conseguiram pedir ajuda médica através do telemóvel e pela internet.

Entre os 14 mortos confirmados, encontram-se 12 quenianos, uma inglesa e um norte-americano.

O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Al-Shabaab.

O comando da Al-Shabaab da Somália controla grande parte parte das zonas Centro e Sul do país, nãos só fazendo oposição ao Governo somali mas, também, atacando outras regiões africanas-

Já em 2013, militantes do Al-Shabaab tinham atacado um centro comercial em Nairóbi, causando a morte de cerca de 70 pessoas. Em 2015, o grupo terrorista atacou a Universidade de Garissa, também no Quénia, do qual resultaram perto de 150 vítimas mortais.