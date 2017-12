Presidente francês pretende alcançar a paz contra o extremismo islâmico em 2018

O presidente francês disse este domingo, na sua primeira mensagem de Ano Novo como chefe de Estado, que pretende alcançar a paz na batalha contra o extremismo islâmico, na Síria, em África e em território francês, considerando que 2018 será um ano crucial para a Europa e para o resto do Mundo.

Por isso, fez um apelo direto aos cidadãos europeus, pedindo para que tornem audíveis os seus desejos quanto ao que pretendem do projeto europeu.

"Acredito profundamente que a Europa pode tornar-se a potência económica, social, amiga do ambiente e potência científica capaz de fazer frente à China e aos Estados Unidos", disse o chefe de Estado francês.

Numa altura em que a França tem vindo a registar números elevados de desemprego e estagnação económica, Emmanuel Macron também prometeu concentrar-se em medidas laborais que permitam que "qualquer trabalhador [em França] possa ganhar mais"

Por outro lado, assegurou que 2018 será "o ano da coesão nacional" em França, sublinhando que o seu país tem de "repensar um grande projeto social".

"Há demasiado tempo que estamos divididos. O debate é necessário, mas as divisões irreconciliáveis minam o nosso país", afirmou Emmanuel Macron, que compareceu no Palácio do Eliseu sob um grande cartaz com a palavra "Fraternidade".

O presidente francês também abordou uma das principais críticas que os seus opositores lhe dirigem atualmente: no passado mês de julho, Macron prometeu que até ao final de 2017 não haveria mais pessoas a dormir nas ruas, algo que está longe de ser uma realidade em França.

"Quero dar um teto a todos aqueles que agora estão na rua", reiterou Macron, reconhecendo implicitamente que não cumpriu a sua promessa.