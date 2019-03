Presidente moçambicano confirma que ciclone Idai já fez mais de 200 mortos

A passagem do ciclone Idai no centro de Moçambique e as cheias que se seguiram já provocaram, desde quinta-feira mais de 200 mortos, anunciou, esta terça-feira, na cidade da Beira, o Presidente moçambicano Filipe Nyusi.



O chefe de Estado falava durante uma reunião do Conselho de Ministros realizado na cidade da Beira, parcialmente destruída pelo ciclone.

