Primeiro avião com ajuda portuguesa já aterrou em Moçambique

O C-130 da Força Aérea portuguesa chegou a Moçambique, ao início da tarde. É o primeiro avião com ajuda militar portuguesa a aterrar na Beira para dar apoio às operações necessárias após o ciclone Idai.

Os militares que seguiram na comitiva têm como "missão prioritária a busca, salvamento e resgate de pessoas em perigo, aproveitando as vias fluviais".

A viagem começou em Portugal, teve como primeiro destino o Gana, onde reabasteceu e, daí, partiu para São Tomé e Príncipe, onde os militares descansaram.

O secretário de Estado das Comunidades partiu na terça-feira com uma equipa à qual se juntaram elementos da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e do Instituto Camões.