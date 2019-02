Procura-se dono de pen USB com fotos de férias, encontrada nos dejetos de uma foca

Perdeu uma pen USB com fotografias e vídeos de férias na Nova Zelândia? Então pode ser o dono desta.

Os investigadores Instituto Nacional de Pesquisa Aquática e Atmosférica (NIWA) daquele país no sudoeste do Pacífico encontraram uma pen nos dejetos de uma foca leopardo.

As fezes foram recolhidas para estudo da saúde destes animais, e estiveram congeladas durante ano antes de serem analisadas, escreve a Reuters.

O dispositivo de memória estava intacto e em boas condições, "tendo em contra de onde veio", nas palavras do NIWA. Tinha armazenados vídeos e fotografias de férias na Porpoise Bay, na costa sul da ilha sul da Nova Zelândia.

Há imagens do mar e de focas, captadas a partir de um caiaque, mas nenhuma do dono na máquina fotográfica que as captou.

As focas-leopardo (Hydrurga leptonyx) habitam os mares em torno da Antártida, mas podem ser encontradas nas costas do sul da Austrália, Tasmânia, África do Sul, Nova Zelândia, Ilha Lord Howe, Terra do Fogo, Ilhas Cook e costa atlântica da América do Sul.