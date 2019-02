Procurador israelita vai acusar Netanyahu de corrupção

O procurador-geral israelita, Mordechai Mendelbilt, anunciou que vai acusar o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu por suspeitas de corrupção em três casos. A informação foi avançada pela imprensa israelita e confirmada pelo Ministro da Justiça.

O procurador acredita que tem matéria suficiente para acusar o líder do Governo de Israel, que está no cargo desde 2009. Em causa estão crimes de suborno, fraude fiscal e tráfico de influência. Mendelbilt pediu ainda uma audiência a Netanyahu, que nega todas as acusações.

A decisão judicial é anunciada a um mês das eleições convocadas pelo próprio primeiro-ministro, que tem descido nas sondagens face às suspeitas que recaem sobre si.

Caso vença o ato eleitoral, Netanyahu irá cumprir o seu quarto mandato consecutivo. Em resposta à decisão do procurador, o partido do primeiro-ministro israelita, o Likud, descreve as acusações como "perseguição política".