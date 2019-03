Doze dias depois do Idai, ainda há milhares de pessoas isoladas em Moçambique

O Programa Alimentar Mundial admite que haja ainda milhares de pessoas isoladas em Moçambique. O responsável do PAM na Beira, Pedro Matos, explicou que em zonas muito isoladas as pessoas só podem ser resgatadas por via aérea.

"O lago que foi criado pelas cheias é tão grande que nos começam agora a chegar relatos de algumas pessoas que se conseguem movimentar, a dizer que há outras que estão em bolsas isoladas. Agora chegámos lá de helicóptero e concluímos que há muitos milhares de pessoas que não sabíamos que estavam isoladas", admitiu Pedro Matos, em declarações à enviada da TSF, Dora Pires.

Para distribuir alimentos básicos à população isolada, o Programa Alimentar Mundial está a colaborar com a World Central Kitchen. Esta organização não-governamental é a responsável por fazer chegar a comida aos centros de deslocados.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas nos três países, segundo dados das agências das Nações Unidas.

Moçambique foi o país mais afetado, com 468 mortos e 1.522 feridos já contabilizados pelas autoridades moçambicanas, que dão ainda conta de mais de 127 mil pessoas a viverem em 154 centros de acolhimento, sobretudo na região da Beira, a mais atingida.