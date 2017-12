Protestos e palavras de ordem proibidas no Irão. Governo promete repercussões

O parlamento iraniano marcou para a próxima segunda-feira uma reunião de urgência para analisar a mais recente onda de contestação no país.

Os últimos dias têm sido marcados por manifestações contra as políticas económicas do governo onde se gritaram palavras de ordem proibidas. O executivo já prometeu mão pesada na repressão.

Durante os incidentes desta noite chegou a ouvir-se o slogan "Vida longa ao Xá Reza", uma frase que demonstra um nível sem precedentes de contestação ao regime. A alusão ao Xá acaba com um tabu de dezenas de anos. O antigo líder do país reinou entre 1925 e 1941 e foi a sua família que foi destronada quando o Ayatollah Komehni, liderou a revolução islâmica de 1979.

Aos protestos, o governo iraniano responde com um aviso: os manifestantes vão pagar "o preço".

O ministro da Administração Interna garante que quem "destrói a propriedade pública, cria desordem e age ilegalmente deve responder pelas suas ações".

Esta foi a primeira reação de um membro do executivo a mais uma noite de incidentes, com duas mortes confirmadas e dezenas de detenções em várias cidades do país.

Foi ainda ativado o sistema que impede o acesso normal não às redes sociais online e a aplicações que permitem trocar mensagens de forma encriptada. Tanto o Instagram como a app Telegram estão neste momento bloqueadas.

Estas têm sido as maiores manifestações anti-regime desde 2009, quando foi reeleito o antigo presidente conservador Mahmoud Ahmadinejad.