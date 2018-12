Protestos estudantis no Irão já duram há três dias

Depois da morte de 10 estudantes, os universitários protestam contra o envelhecimento da frota de autocarros e a falta de responsabilização das autoridades. Os protestos já duram há três dias mesmo depois do presidente Hassan Rouhani ter ordenado uma investigação.

Um vídeo nas redes sociais mostra os estudantes dentro do campus a gritarem slogans e a exigirem a renúncia do reitor da universidade, que também é assessor do líder supremo, o aiatola Ali Khamenei.

Nos últimos meses, o Irão teve várias manifestações em diferentes cidades e o chefe da justiça religiosa, um ortodoxo, alertou hoje para uma possível repetição dos protestos de 2009.

Ele diz que "Os trabalhadores e os estudantes têm reivindicações legítimas mas devem estar vigilantes para não promoverem os objetivos dos inimigos" do Irão.

O Irão voltou a estar sujeito a sanções dos Estados Unidos. Donald Trump recuperou as sanções depois de ter rasgado o acordo nuclear de 2015. Com as sanções desde o inicio do ano a inflação anual, situou-se numa taxa de 40%.