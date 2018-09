Quando aquilo que o intérprete traduz não bate certo com o que o candidato diz

Em campanha eleitoral - e o Brasil está a passar por uma particularmente tensa e densa - os políticos exageram. Prometem o que não podem cumprir. Apregoam mil e uma soluções possíveis para problemas impossíveis. Mentem. E até inventam.

Aos eleitores, com a ajuda da imprensa e de outros meios, cabe filtrar o discurso. Mas e quando os políticos, por acaso, até dizem a verdade e a mensagem chega inventada ao eleitor?

Aconteceu em Espírito Santo, o estado imediatamente a norte do Rio de Janeiro, por culpa de um tal Cássio Veiga.

Cássio Veiga é intérprete de "libras", como é conhecida a língua brasileira de sinais ou língua brasileira para surdos-mudos.

Já a campanha ia alta, quando especialistas notaram que Veiga adulterava o que os políticos diziam, lá, discretamente, naquele quadradinho no canto inferior direito onde traduzia os programas eleitorais do português para o "libras".

Resultado? No Espírito Santo toda a campanha eleitoral televisiva foi cancelada porque três partidos, entre os quais os dois que governam o Brasil desde 1994, o PSDB e o PT, haviam contratado Veiga. E Veiga foi dizendo por sinais o que lhe dava na cabeça.

Agora, os tempos de antena estão a ser todos refeitos para que os políticos possam exagerar, prometer o que não podem cumprir, apregoar mil e uma soluções possíveis para problemas impossíveis, mentir e até inventar em todas as línguas em simultâneo.

