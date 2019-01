Quem pode votar nas eleições europeias 2019?

Mais de 360 milhões de pessoas escolhem, em maio, os representantes no Parlamento Europeu para os próximos cinco anos. Todos os cidadãos da União Europeia com idade igual ou superior a 18 anos - ou até mesmo 16 anos em alguns países - podem votar nas eleições europeias. Os cidadãos do Reino Unido não votam nas próximas eleições devido ao Brexit.

Quem tem cidadania portuguesa e vive em Portugal só pode votar nos candidatos que se apresentem às eleições no país. Mas quem estiver registado e a viver noutro país da União Europeia pode escolher entre votar nos candidatos do país de origem ou nos candidatos do Estado-membro de acolhimento.

Ouça a peça da jornalista Sara de Melo Rocha

Em Portugal, quem não puder votar a 26 de maio pode sempre fazê-lo antecipadamente através do voto antecipado em mobilidade . Desde agosto de 2018 que todos os eleitores recenseados no território nacional, que queiram votar no país, passam a poder fazê-lo em qualquer ponto do país, sem ter de apresentar justificações.

Neste caso, o eleitor deve contactar a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, indicar a mesa de voto escolhida para o exercício do voto e fazê-lo sete dias antes das eleições.

Para os eleitores que se encontrem internados ou presos as regras mudam, mas também é possível votar de forma antecipada. Depois de enviada a documentação necessária à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o presidente de câmara desloca-se ao local onde se encontra o eleitor para que possa votar.

"Sabia que? Tudo o que precisa de saber sobre a União Europeia" faz parte do projeto A Hora da Europa da TSF, com o apoio do Parlamento Europeu.