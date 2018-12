Quem vai ficar mais vulnerável com o divórcio: Reino Unido ou União Europeia?

Atualmente, o Reino Unido e a União Europeia (UE) partilham várias alianças, e nem todas são económicas. Em matéria de segurança, o Reino Unido coopera com outros países em organizações policiais como a Europol; o SIS ou a JIT's. Mas não é tudo. O Reino Unido é um aliado na cooperação judicial de organismos como a Eurojust ou o ECRIS, e ainda partilha informação para identificar todos os que procuram asilo, bem como as pessoas que transpõem ilegalmente a fronteira.

Depois de enumeradas algumas destas alianças, colocam-se as seguintes perguntas: o que será da segurança interna pós- Brexit? Quem vai ficar mais vulnerável com o divórcio, o Reino Unido ou a União Europeia?

A TSF falou com Ben Farrand, professor na Universidade de Oxford, e Helena Farrand-Carrapiço, docente na Universidade de Aston, para perceber quais são os cenários possíveis numa paisagem política pós-Brexit.

Antes de começar a analisar o tema, Ben lança a pergunta para o vazio do auditório: "What's going on?!" e Helena responde. "You know... It's a political mess."

"Este divórcio surge na consequência de uma postura que o Reino Unido sempre teve: Se algo bom acontece é graças ao Reino Unido, se algo de mau acontece, o governo culpa Bruxelas. Theresa May personifica esse sentimento de descrença europeia, ela considera que é a Margaret Thatcher reencarnada, o que ela desconhece é que Margaret Thatcher até acreditava no projeto europeu para evitar guerras no continente e promover o desenvolvimento económico", remata Ben Farrand.

"E lá vai ela para Bruxelas exigir mudanças, plenamente convicta de que o Reino Unido pode exigir o que quiser por ser uma grande potência. No entanto, percebeu rapidamente que, afinal, é a União Europeia que está em posição de negociar", frisou o professor.

Como chegámos a este ponto?

"Confrontamos-nos com este momento depois de 40 anos de brigas internas no Partido Conservador sobre qual seria, de facto, o papel do Reino Unido na União Europeia. Houve vários governos que prometeram uma espécie de referendo ou uma votação sobre se o Reino Unido deveria ou não integrar a União Europeia ou, como eles intitulam, ser "parceiros da União Europeia". Mas, por várias razões políticas, isso sempre tinha sido adiado. Não se enganem, quando isso [referendo], de facto, aconteceu David Cameron não queria resolver esta questão, o propósito dele era conter uma possível rebelião dentro do próprio partido.

Por isso, este referendo não é verdadeiramente sobre qual é o papel do Reino Unido na União Europeia, mas sim sobre qual é a posição do Partido Conservador sobre os próprios ideais", esclarece Ben Farrand.

Se o debate sobre um possível Brexit não é de agora, também há vários anos que se analisa quais seriam as consequências dessa saída quer para a segurança da União Europeia, quer para o Reino Unido.

Helena Farrand-Carrapiço clarifica que "dependendo do tipo de acordo, haverá, certamente uma quebra na cooperação policial e judicial, portanto, uma quebra na troca de informações e sobretudo na qualidade da informação que é trocada."

Se pensarmos de que forma é as forças policiais fazem frente ao crime organizado e ao terrorismo atualmente, "percebemos que é sobretudo através da troca de informação, é através de Inteligence que é possível identificar determinados grupos e descobrir em que mercado é que eles estão a operar e quais as rotas que utilizam".

Significa isto que, com este divórcio, "a falta de informação será o grande problema. Não haverá acesso a determinadas agências, não haverá acesso a determinadas bases de dados, ou seja, as consequências podem ser extremamente graves a nível de segurança interna", diz Helena Farrand-Carrapiçio.

"O Brexit é uma excelente notícia para o mercado negro"

Assim que a professora de Aston termina a frase, Ben lança o desafio.

"Consegue adivinhar quais são os produtos mais procurados no mercado negro?" Helena Farrand-Carrapiço sorri por saber que a resposta não era óbvia. "São esteroides. Mas aposto que pensava que eram as malas da Gucci com três "C", não era?", desvenda Ben.

"E mais de 2/3 dos produtos no mercado negro vêm da China, significando isto que o mais importante para a União Europeia é assegurar que esses bens não entram no mercado europeu. Isso só acontece porque existe uma coordenação entre os países que pertencem à UE. Com a saída, o Reino Unido corre o risco de não ter acesso a informação, logo não vai conseguir controlar a quantidade de produtos ilegais que entram no país. Falo de produtos como drogas, medicamentos e brinquedos para crianças. Por sua vez, estes riscos vão também aumentar para a União Europeia porque se o Reino Unido tiver as fronteiras enfraquecidas, a probabilidade de entrarem produtos ilegais na União Europeia é enorme. O Brexit é uma excelente notícia para o mercado negro", acrescenta.

Brexit: se ou Quando?

Depois de um longo silêncio, Helena Farrand-Carrapiço admite que não sabe a resposta a esta pergunta. "É muito difícil dizer. Já houve alturas em que pensávamos que era de certeza, mas seria um "soft Brexit", mas hoje, a possibilidade de um "no deal" é muito real. Até dia 17 de janeiro haverá muitos mais desenvolvimentos."

Ben interrompe e acrescenta "O país está dividido. O partido, o parlamento, a população está dividida. Ninguém no país sabe realmente o que é que o Reino Unido, realmente, quer. E o problema já não é se o Reino Unido sai da União Europeia, mas sim, quando sair por acidente."

Possíveis cenários:

Esquema adaptado de Ben Farrand e Helena Farrand-Carrapiço

No caso de uma saída por acidente no dia 29 de março de 2019, ou seja, uma saída sem acordo e sem transição, "estaria instalado o caos", constata Helena Farrand-Carrapiço.

"Refiro coisas tão simples como o espaço aéreo, por exemplo, os aviões descolarem em Londres pode tornar-se uma impossibilidade porque estaria desfeito o acesso ao Open Skys Agreement."

Mas as limitações não ficariam por aqui, seriam vários os setores paralisados por não existirem bases legais para continuarem a funcionar.

"Outro exemplo é a entrada através dos portos. Uma boa parte do Reino Unido depende de uma série de importações de comida que vêm do resto da União Europeia. Neste momento, a circulação é livre, mas a partir do momento em que não há acordo tem que se impor uma série de processos em que os camiões têm de ser parados, tem de se verificar de a mercadoria corresponde àquilo que está na guia, verificar se não há produtos ilegais. Em termos operacionais seria, simplesmente, impossível".

Como consequência, as importações ficariam muito mais caras para o Reino Unido, e a mercadoria, por demorar mais tempo a entrar no país, provocaria escassez de alimentos e de medicamentos.

"Sobre mercadorias, isto é muito simples. O Reino Unido tem de perceber que só tem duas opções: não deixa entrar nada no país ou deixa entrar tudo", conclui Ben Farrand com ironia.